Młodzi klarneciści rozpoczynają zmagania konkursowe [ZDJĘCIA]

Festiwal skierowany jest do uczniów polskich szkół muzycznych I i II st. oraz studentów Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznych oraz Uniwersytetów Muzycznych z Polski i zagranicy.

Założycielem Festiwalu i dyrektorem artystycznym jest szczeciński klarnecista Piotr Piechocki – wieloletni muzyk Filharmonii Szczecińskiej oraz dyrektor naczelny Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

- To wydarzenie wpisało się w mapę kulturalna miasta - mówi Piotr Piechocki. - To jeden z największych festiwali klarnetowych w Polsce, który stwarza okazję do spotkań uczniów, studentów oraz wszystkich miłośników muzyki klarnetowej. Można powiedzieć, że festiwal to święto klarnetu. W tym roku weźmie w nich udział 140 solistów i 15 zespołów kameralnych. Oceniać ich będzie jury ogólnopolskie oraz międzynarodowe.