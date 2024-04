Znamy datę otwarcia jedynego sklepu marki ZARA w Szczecinie. "Zupełnie nowe oblicze" [ZDJĘCIA]

- Sklep ZARY w naszym centrum się w tej chwili remontuje - mówił jeszcze w styczniu Norbert Fijałkowski, dyrektor "Kaskady". Dodał przy tym, że nie jest to taki prosty remont, bo teraz sklep w Szczecinie jako jedyna taka placówka w mieście będzie miała zupełnie nowe oblicze.

- To ma być sklep, które ma spełniać najwyższe standardy - twierdził dyrektor Fijałkowski i opowiada, że będzie mieścił się na dwóch kondygnacjach, a w środku mają być także windy i schody ruchome.

Dziś dodaje, że największą powierzchnię w sklepie ma mieć dział damski, ale będą - choć mniejsze - także działy męski i dziecięcy. W styczniu zapytany kiedy "nowy" sklep ZARY w "Kaskadzie" zostanie otwarty zapowiedział, że najprawdopodobniej w maju.

- I dziś potwierdzam. Marka szykuje się do otwarcia na maj - mówi Fijałkowski, ale zaraz dodaje, że nie będą to pierwsze dni miesiąca. - Na pewno otwarcie nastąpi po 5 maja, a może nawet w połowie miesiąca.

Zwraca też uwagę, że niedawno, bo 11 kwietnia na poziomie -1 otwarte są trzy nowe salony marek odzieżowych należących do Grupy Inditex: Stradivarius, Bershka i Pull&Bear. To hiszpańska grupa odzieżowa, do której należy także ZARA, które jest sztandarową marką Inditexu.