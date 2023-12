Radni dowiedzieli się o stanie prac przy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Stan prac nad koleją metropolitalną był tematem obrad Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miasta Szczecin.

Radni dowiedzieli się o stanie prac nad inwestycją, jednak tylko o części samorządowej, co omówili przedstawiciele Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wiadomo, że w godzinach szczytu pociągi będą jeździły co pół godziny. Jednak w praktyce - na odcinku od Szczecina Głównego do Szczecina Niebuszewo, pociągi pojadą co 10-15 minut.

Nadal nie wiadomo, ile będzie kosztował bilet metropolitalny, który pozwoli na podróż pociągiem i środkami komunikacji miejskiej. W pierwszym etapie zostanie wprowadzony wyłącznie wspólny bilet okresowy, łączący przynajmniej jednego organizatora komunikacji miejskiej i przewozy kolejowe. Trwają negocjacje między samorządami Szczecin, Stargardu i województwa.