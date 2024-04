Zachodniopomorska Lewica podsumowała swoją kampanię wyborczą

Dawid Krystek przy okazji zwrócił uwagę na to, że plakaty dr Wiśniewskiej, która jest „jedynką” na liście Koalicji Samorządowej Piotra Krzystka do sejmiku wojewódzkiego, znajdują się nie tylko na ogrodzeniu szpitala na Pomorzanach, ale wiszą też na drzwiach wejściowych na oddziały.

- Uważam to za skandal. Piotr Krzystek wraz z kandydatką do sejmiku województwa Magdą Wiśniewską reklamują się na terenie szpitala na Pomorzanach, nawet przy wejściu na oddział szpitalny - mówi Dawid Krystek. - W poprzednich kampaniach, również tych samorządowych, nie do pomyślenia było wchodzenie z kampanią do budynków użyteczności publicznej, do szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia. Apelowałem do dr Wiśniewskiej o zdjęcie tych plakatów, bo uważam, że jest to ewidentne nadużycie władzy.