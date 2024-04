Czy Michał Przepiera będzie radnym czy zastępcą prezydenta Szczecina?

- Mamy swojego przedstawiciela w Radzie Miasta - mówi z dumą Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski, były kandydat na posła z Trzeciej Drogi/Polska 2050. - To już pewne - podkreśla.

Tłumaczy, że Piotr Kęsik (bo to o nim mowa) choć startował w wyborach samorządowych z listy Piotra Krzystka, to był popierany przez Polskę 2050 i to ta partia go tam wystawiła. - Zresztą na każdym jego plakacie i banerze Piotr Kęsik był przedstawiany jako kandydat w ugrupowania OK! Samorząd i popierany przez Polskę 2050 - dodaje Rudawski.

Co na to Michał Przepiera?