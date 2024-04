W Kołobrzegu ma powstać oceanarium. Co z Oceanarium w Międzyzdrojach? [ZDJĘCIA]

A na pytanie kiedy może w końcu dojść do podpisania umowy Mateusz Bobek mówi:

- Myślę, że do czerwca tego roku powinniśmy się z tym uporać - mówi i dodaje - A jeśli rozmawiamy o przedłużeniu umowy na 30 lat, to perspektywa jednego miesiąca, nie powinna mieć znaczenia - kwituje. - A poza tym, nie wiem czy teraz po przystąpieniu do nowego projektu budowy w Kołobrzegu, właścicieli międzyzdrojskiego Oceanarium nadal będzie zainteresowany rozbudową placówki w Międzyzdrojach? - zastanawia się Mateusz Bobek.