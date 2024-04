Forest Międzyzdroje w Wolińskim Parku Narodowym będzie gotowy pod koniec września [ZDJĘCIA]

Coraz częściej pod obiekt podjeżdżają przyszli właściciele mieszkań w apartamentowcu. Sprawdzają na jakim etapie jest budowa. Niecierpliwią się, bo inwestycja miała być już dawno gotowa.

- Terminy oddania były ciągle przesuwane - żalą się i dodają, że mieli nadzieję, że na sezon wakacyjny 2024 będą mogli już zamieszkać w swoich apartamentach.

- Budowa kompleksu dobiega końca - uspakaja Aleksandra Jakubiec, przedstawicielka inwestora. - Planujemy, że już pod koniec czerwca będziemy mieli pozwolenie na użytkowanie obiektu, a do końca września powinniśmy zakończyć przeniesienie własności apartamentów.

Inwestorzy podkreślają, że apartamentowiec Forest Międzyzdroje to miejsce stworzone dla osób, które poszukują ciszy i relaksu, ale nie chcą jednocześnie rezygnować z komfortu. To budynek, który co prawda nie powstaje tuż przy linii brzegowej Bałtyku, za to w oddalonej od promenady części kurortu niemal w środku lasu. Ale bliskość centrum Międzyzdrojów i plaży sprawia, że Forest Międzyzdroje umożliwia korzystanie ze wszystkich atrakcji nadmorskiego miasta. To zaledwie kilka minut drogi od słynnej Promenady Gwiazd, morza, czy centrum miejscowości. Jednocześnie tak położony, że gwar typowy dla wakacyjnego nadmorskiego kurortu tu nie dociera.