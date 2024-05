Prezydent Piotr Krzystek z expose, Paweł Bartnik na czele rady. Inaugracyjna Sesja rady miasta IX Kadencji

Kadencja prezydenta i radnych potrwa pięć lat. Wczoraj odebrali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Piotr Krzystek i kilkunastu radnych z wszystkich klubów zakończyli rotę ślubowania słowami „Tak mi dopomóż Bóg”. Podjęto pierwsze decyzje, głównie personalne, ale też o pensji dla prezydenta, dietach radnych i składach komisji (wymagają tego przepisy).

Na czele Rady Miasta Szczecin stanie Paweł Bartnik z Koalicji Obywatelskiej, historyk, nauczyciel, radny od siedmiu kadencji, autor książek, zapalony maratończyk, opozycjonista w czasach PRL. Był jedynym kandydatem. Dostał poparcie wszystkich radnych.

- Przyszła rewolucja pokoleniowa do tej rady. Tylko trzeba się cieszyć. To witalność, nowe spojrzenie na świat. Chcę bardzo pogratulować paniom i panom radnych. To wasz wielki sukces, ale i wielka odpowiedzialność za miasto i mieszkańców. Mam nadzieję, że wspólne będziemy ten obowiązek nieść. Swoją rolę widzę jako dyrygenta w orkiestrze. To państwo jesteście solą, najważniejszą częścią - mówił do radnych Paweł Bartnik.