Tak ma wyglądać Szczecin w 2030 r. Prezydent zapowiada szereg inwestycji

- Niech to będzie najlepsza kadencja naszego samorządu. Mamy stabilną większość w radzie miasta, bo mieszkańcy nam zaufali. Mam też wsparcie rządu - mówi Piotr Krzystek, który we wtorek rozpoczął piątą kadencję na stanowisku prezydenta Szczecina. Wspiera go Koalicja Obywatelska i prezydencki klub Koalicja Samorządowa. Łącznie mają 24 głosy w 31-osobowej radzie miasta.