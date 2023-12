Ostatni weekend tego roku. Sprawdziliśmy co ciekawego dzieje się w Szczecinie!

"Koncert sylwestrowy i noworoczny. Fiesta Latina" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie

Podróż do gorącej Hiszpanii, Argentyny, na Kubę i do Meksyku! A to za sprawą porywających utworów, zapadających w pamięć melodii i wspaniałych tanecznych rytmów. To będzie prawdziwa Fiesta Latina w złotej sali.

30 grudnia, 1 stycznia, godz. 19:00