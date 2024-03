Weekend w Szczecinie. Sprawdź najciekawsze wydarzenia kulturalne w mieście!

W ten weekend Zamek Książąt Pomorskich wprowadzi nas w świąteczne klimaty, bowiem zaprasza na Jarmark Wielkanocny, a oprócz tego czeka nas wiele spektakli i koncertów.

Przegląd najciekawszych kulturalnych wydarzeń weekendu w Szczecinie (15-17 marca) "Dobry piesek" Teatr Współczesny w Szczecinie Zapraszamy do Klubu Miłośników Psów. To zbiorowość odrobinę sekciarska, rozczarowana własnym gatunkiem, która stara się odrzucić ludzkie zachowania. Jej członkowie i członkinie próbują zrozumieć psi język i spojrzeć na rzeczywistość psimi oczami (a raczej nozdrzami). 15, 16, 17 marca, godz. 19.00 "Dobry wieczór Fogg" Teatr Mały w Szczecinie Klasyka polskiej piosenki w aktorskich interpretacjach. Zrealizowany z lekkością i poczuciem humoru spektakl nawiązuje do klimatu przedwojennych kabaretów. Bawi błyskotliwym dowcipem i piosenką z zaskakującą puentą. Po barwnym świecie piosenek i anegdot z życia artysty prowadzi nas sam Mieczysław Fogg. 15 marca, godz. 19.00, 16, 17 marca, godz. 17.00 "Mąż mojej żony" Teatr Polski w Szczecinie Edmund i Zeflik niespodziewanie dowiadują się, że łączy ich… kobieta, a dokładniej wspólna żona. Co wyniknie z tego zaskakującej sytuacji i jak panowie poradzą sobie z tym problemem?

15, 16 i 17 marca, godz. 19.00 "Aleja Zasłużonych" Teatr Polski w Szczecinie Opowieść o małżeństwie, które dochodzi do wniosku, że może być problem z ich pochówkiem. Dlaczego? Nie posiadają bowiem pieniędzy na to, by opłacić własny pogrzeb. Ale - z racji, że ona jest poetką, zasłużoną dla literatury, nagradzaną i docenianą – para stwierdza, iż musi załatwić sobie grób i pogrzeb za darmo od państwa, w Alei Zasłużonych. Autor sztuki tak pisze o swoim tekście: „To nie jest rzecz tylko o poetach, artystach. To tekst o kuglarskim wymiarze życia, w którym żyjemy. O aspiracji wzniosłości, która okazuje się stopniową akceptacją losu, jaki jest poza tym snem. O rozpaczy, na którą, nawet jeśli jesteś poetą, nie znajdujesz słów innych niż przekleństwa".

16 i 17 marca, godz. 16.00

"Pornograf" Teatr Polski w Szczecinie Mikołaj Grabowski to specjalista od twórczości Bogusława Schaeffera. Jego „Komedianci” ("Próby", "Scenariusz dla trzech aktorów", "Kwartet dla czterech aktorów") to swoisty „teatr w teatrze” oraz pretekst do refleksji na temat znaczenia sztuki w życiu człowieka: „Teatr nie jest po to, by opowiadać o tym, co zdarzyło się naprawdę. O tym, co zdarzyło się naprawdę opowie najlepiej samo wydarzenie. Teatr jest po to, aby opowiedzieć prawdę o teatrze, o możliwościach człowieka, który stworzył teatr, który ten teatr ciągle tworzy i zmienia, który żyje w teatrze, dla teatru, z powodu teatru” – rozważa jedna z postaci spektaklu. 15 i 16 marca, godz. 22.00 "Bal maskowy" Opera na Zamku w Szczecinie Bal maskowy Giuseppe Verdiego to prawdziwe dzieło sztuki operowej. Niemal kwintesencja tego gatunku muzycznego. Jest pełen pięknej muzyki, a w warstwie libretta opowiada dramatyczną historię miłości, zazdrości, spisku i zbrodni, rozgrywających się na tle dworskich komnat, z kulminacją, do której dochodzi podczas tytułowego balu. Ale jest coś jeszcze – rzecz szczególna, wiążąca ten utwór ze Szczecinem. Jedna z wcześniejszych wersji fabuły opowiadała historię rozgrywającą się na... zamku szczecińskim! Nie sposób sobie wyobrazić lepszego miejsca dla jej wystawienia w Polsce niż siedziba Opery na Zamku.

16 marca, godz. 19.00, 13:00, 17 marca, godz. 18:00 "Seed: Śnieżyca" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Sztuka „Seed: Śnieżyca” to nie tylko fascynująca historia graczki Zu, poznającej dwie strony medalu aplikacji opartych na personalizowanych algorytmach. To również nowatorska koncepcja teatru, który do szlachetnej „świątyni sztuki” wpuszcza grę komputerową, będącą popisem najnowszych technologii.

15 marca, godz. 10.00 "Tymoteusz i Psiuńcio" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Pewnego dnia Tymcio spotyka samotnego, bezdomnego psa. Każde dziecko chciałoby mieć własne zwierzątko, prawda? Tymcio również! Wprawdzie Tata Niedźwiedź się nie zgadza, ale co zaszkodzi przenocować pieska pod łóżkiem? Może Tata jeszcze zmieni zdanie? 16, 17 marca, godz. 11.00 "Dzikie łabędzie" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie Pięcioletnia Eliza ma dość. Ma dość nowej, wiedźmowatej „mamy”, która w ogóle nie przypomina tej wymarzonej. Ma dość tego, że tata przestał się nią interesować. A najbardziej ma dość faktu, że została z tym wszystkim sama. Jej jedenastu braci nagle bez pożegnania odeszło z domu. Eliza zrobi wszystko, żeby ich odnaleźć. Choćby miało ją to kosztować krew, pot i łzy, czyli wszystko to, co nie przystoi dziewczynce. Jak skończy się wyzwanie rzucone przez okrutną Pokrzywową Królową, kim może stać się Stefan, zmiennokształtny przyjaciel Elizy? I dlaczego w Krainie Wiecznej Szczęśliwości wcale nie jest tak fajnie?

16, 17 marca, godz. 12.30 "Apetyt na czereśnie" - reż. Michał Janicki - Teatr Kameralny w Szczecinie Perypetie małżeńskie – z cyklu polska literatura dramatyczna w Teatrze Kameralnym.

Mężczyzna i Kobieta. Oboje po przejściach. Spotykają się w przedziale pociągu

i skazani na wspólną podróż wspominają dobre i złe chwile swoich zakończonych związków, wcielając się w postaci z przeszłości .

Materiały Teatru Kameralnego w Szczecinie. 16, 17 marca, godz. 17:00 "Projekt: Matka" - reż. Mateusz Przyłęcki - Teatr Kana w Szczecinie „Projekt: Matka” to spektakl, który od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem publiczności. Przedstawienie, zrealizowane przez „sekcję kobiecą” zespołu Kany i wyreżyserowane przez Mateusza Przyłęckiego, w sposób przewrotny, czuły, buntowniczy i pełen humoru opowiada o tym, o czym zwykle się milczy w kontekście rodzicielstwa: o bezradności, złości, gniewie, zagubieniu, o zamkniętej w czterech ścianach dziecięcego pokoju samotności, o „macierzyństwie bez lukru”.

Materiały Teatru Kana w Szczecinie.

16 marca, godz. 19.00 "Niecierpki" Teatr Kana w Szczecinie Tytułowe niecierpki to rośliny, których nazwa w wielu językach związana jest z niecierpliwością lub nietolerancją dotyku (np. gatunek Impatiens noli-tangere od łac. noli me tangere – „nie dotykaj mnie”). Przywoływane w spektaklu historie charakteryzują się podobną, nagromadzoną tuż pod skórą chroniczną nadwrażliwością – wystarczy jeden impuls, żeby dotrzeć do punktu krytycznego. Autorski monodram Bibianny Chimiak opowiada o naszej kondycji psychicznej i o granicach jej wytrzymałości, o mierzeniu się ze skrajnymi sytuacjami stawianymi przez rzeczywistość. Zbudowany jest na subtelnościach, drobnych gestach, mrocznej, ale i pełnej czułości atmosferze, ze sporą dawką czarnego humoru, odrobiną dreszczyku, prawie bez słów, za to z dużą ilością teatralnej magii. 17 marca, godz. 18.00 "Misiaczek" - reż. Paweł Niczewski - Teatr Piwnica przy Krypcie w Szczecinie

Spektakl teatralny dla dzieci od 18. miesiąca do 6 lat na podstawie materiału literackiego Marty Guśniowskiej. W lesie jakich wiele, mieszkał sobie zwykły niedźwiadek. Miał kochającą Mamusię i oddanych przyjaciół. Ale pewnego dnia coś się zmieniło. Co się dzieje z Misiaczkiem? Miłość, przyjaźń, kłopoty. Misiaczek – nieznana historia.

Materiały Teatru Piwnica przy Krypcie w Szczecinie. 16 i 17 marca, godz. 9:30 "Wagner Karłowicz" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Głównym punktem koncertu będzie przepiękny Koncert skrzypcowy A-dur op. 8 Mieczysława Karłowicza. To arcydzieło, stworzone przez tragicznie zmarłego kompozytora, będzie interpretowane przez utalentowaną skrzypaczkę Annę Marię Staśkiewicz – laureatkę III nagrody na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. 15 marca, godz. 19.00 Kiermasz Wielkanocny na Zamku 16 i 17 marca na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbędzie się Kiermasz Wielkanocny. To okazja do zaopatrzenia się w zachodniopomorskie produkty regionalne. Dla odwiedzających przygotowano masę bezpłatnych atrakcji, m.in. koncerty i występy oraz opowieści o ludowych zwyczajach i tradycjach wielkanocnych. Podczas kiermaszu będzie można poznać bogatą ofertę regionalnych i lokalnych produktów tradycyjnych oraz wyrobów rękodzielniczych. Na Alei Zachodniopomorskich Smaków dostępne będą m.in. przetwory, miody, swojskie wypieki, paszteciki, babeczki do koszyków wielkanocnych, zakwas na żurek, sery, ryby, pierniki, wina czy ozdoby świąteczne. Stoiska będą otwarte w sobotę i niedzielę już od godz. 12:00 do 19:00.

Przyjaciele Świętego Patryka, czyli zielone święto na Prawobrzeżu W niedzielne popołudnie wspólnie przeniesiemy się na zieloną wyspę za sprawą koncertu „Przyjaciele Świętego Patryka”, podczas którego wystąpią zespół DAIR – szczecińska formacja wykonująca muzykę folkowo-celtycką, z gościnnym udziałem dudziadza Witolda Konopki, oraz Sedinum Celticum – grupa promująca taniec i kulturę Irlandii. Aby bardziej zanurzyć się w atmosferę świata celtów i przygotować do wspólnej zabawy, wcześniej tego dnia odbędą się także warsztaty z irlandzkiego tańca céilí. O godz. 14.00 odbędą się warsztaty tradycyjnych tańców céilí z Malwiną Konopką ze Stowarzyszenia Sedinum Celticum. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawowe kroki tego irlandzkiego tańca. Warsztaty, skierowane są do osób ze wszystkich grup wiekowych (powyżej 7 r.ż.). Udział w warsztatach jest bezpłatny, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy drogą mailową na adres: [email protected]

O godz. 17.00 na scenie Klubu Delta wystąpi zespołu DAIR z gościnnym udziałem dudziarza Witolda Konopki oraz tancerki z grupy Sedinum Celticum. Operetkowy zawrót głowy Marcowe wydarzenie dedykowane będzie kobietom - usłyszymy muzyczne hity z kobietą w roli głównej. Nie zabraknie czardaszy, pieśni solowych i duetów. Przygotowaliśmy także atrakcyjne niespodzianki… wokalne. W koncercie wystąpią uzdolnieni studenci i absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie, będący wizytówką tejże uczelni, którym akompaniować będzie niezawodna Irina Paliwoda. 15.03.2024 piątek g. 18:00, 13 Muz Jazz w Willi Lentza W sobotę (16.03.2024, godz. 20:00) w Willi Lentza wystąpią Radosław Bolewski (wokal, perkusja) oraz Maciej Tubis (fortepian i syntezator basowy). Twórczość zespołu określana jest jako „wysmakowany balans między jazzem a muzyką pop w odważnej improwizowanej odsłonie”. Wytrawni muzycy (absolwenci Akademii Muzycznej w Łodzie), w cyklu koncertowym Jazz w Willi przypomną utwory z repertuaru Obywatela G.C i Republiki.

PUNKY REGGAE live 2024 Brawurowa i energetyczna formacja FARBEN LEHRE powstała we wrześniu 1986 roku. Od tamtego czasu na bogatą dyskografię kapeli składa się 14 płyt studyjnych, 6 DVD oraz liczne kompilacje. Od wielu lat zespół bardzo dużo koncertuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. 15 marca, godz. 18, Słowianin Spotkanie autorskie z Andrzejem Ziółkowskim Spotkanie z Andrzejem Ziółkowskim, autorem albumów fotograficznych "The Inward Moment. człowiek wobec sakrum" i "Universal Wisdom. Wieczysta Mądrość" poprowadzi Małgorzata Frymus. 15 marca, godz. 18, Książnica Pomorska Spotkanie autorskie z Przemysławem Kowalewskim Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie autorskie ze Szczecińskim pisarzem powieści "Kozioł " oraz "Szóstka " na miejscu będzie można nabyć te tytuły oraz najnowszy, który ukaże się już w marcu "Sierociniec". 16 marca, godz. 12, Księarnia Zamkowa

Muzyka zespołu Queen Symfonicznie Dołącz do nas w tej wyjątkowej podróży muzycznej, gdzie legenda rocka, zespół Queen, spotyka się z majestatem muzyki symfonicznej. "Queen Symfonicznie" to nie tylko koncert; to pełne emocji, audio-wizualne widowisko, które przeniesie Cię w świat nieśmiertelnych hitów Freddiego Mercury’ego i jego zespołu w zupełnie nowej aranżacji. 16 marca, godz. 16, 19, filharmonia 10 urodziny Jackpot Kasia Buja Kazuba - wokal, prowadzenie, Maciej Kazuba - gitara, wokal, prowadzenie, Marcin Matecki - fortepian, wsparcie duchowe Jarosław Gruberski - realizacja dźwięku. 16 marca, godz. 20.30, Jazzment Klub Michał Bajor "No, a ja?" Michał Bajor - "No, a ja?", to kolejna płyta artysty, jego nowe muzyczne i tekstowe wyzwania. Pomysłem było nagranie jeszcze raz, w nowych aranżacjach, piosenek, które śpiewał dawno, a o których przypomnienie prosiła przez lata jego publiczność. Na krążku znaleźć się też miała jedna piosenka z muzyką Michała. W rezultacie Michał Bajor skomponował aż pięć utworów! Pierwszy raz wystąpił też w roli autora tekstów - trzy piosenki wyszły spod jego pióra. 17 marca, godz. 18, filharmonia

Wideo Warszawa. Wzruszający pogrzeb ofiary okrutnej zbrodni