Weekend w Szczecinie. Sprawdź najciekawsze wydarzenia kulturalne

Muzyczna opowieść o Korze, charyzmatycznej artystce, piosenkarce, autorce tekstów piosenek i wierszy oraz malarce. Pisano o niej, że jest wieczną hipiską i rockową poetką. Scena była jej żywiołem, tu zmieniała się jak kameleon - raz była drapieżna, a za chwilę liryczna. Wraz z grupą Maanam wylansowała mnóstwo przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W latach 80. ubiegłego wieku stała się idolką tłumów, gwiazdą, jakiej dotąd nie było w polskim show - biznesie. W tytułowej roli występuje w spektaklu Adrianna Szymańska, a na scenie partnerują jej będą muzycy: Krzysztof Baranowski i Łukasz Wons.

8, 9, 10 marca, godz. 19.00

"Komedianci" Teatr Polski w Szczecinie

Mikołaj Grabowski to specjalista od twórczości Bogusława Schaeffera. Jego „Komedianci” ("Próby", "Scenariusz dla trzech aktorów", "Kwartet dla czterech aktorów") to swoisty „teatr w teatrze” oraz pretekst do refleksji na temat znaczenia sztuki w życiu człowieka: „Teatr nie jest po to, by opowiadać o tym, co zdarzyło się naprawdę. O tym, co zdarzyło się naprawdę opowie najlepiej samo wydarzenie. Teatr jest po to, aby opowiedzieć prawdę o teatrze, o możliwościach człowieka, który stworzył teatr, który ten teatr ciągle tworzy i zmienia, który żyje w teatrze, dla teatru, z powodu teatru” – rozważa jedna z postaci spektaklu.