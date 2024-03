Konfederacja przedstawia swój pomysł na Szczecin

Zielony, czy szpinakowy pałac to nazwa budynku szczecińskiego magistratu, w którym urzęduje prezydent miasta, urzędnicy, radni. Zdaniem konfederatów Szczecina potrzebuje nowego impulsu, a oni przekonują, że go dadzą.

Kandydatem na prezydenta (i radnego z prawobrzeża) jest Dariusz Olech. Dzisiaj przedstawił zarys swojego programu. Jego zdaniem należy się skupić na kilku rzeczach: Szczecin przyjazny dla biznesu, urząd XXI wieku, czyli nowe technologie w zarządzaniu urzędem, Szczecin proobywatelski, czyli zmiana regulaminu Szczecińskiego Budżet Obywatelskiego, inicjatywa uchwałodawcza dla rad osiedli, walka z deficytem budżetowym, obniżanie podatków oraz nowe spojrzenie na komunikację miejską.

- Szczecin w stosunku do innych miast nie jest tak konkurencyjny jak powinien być w przyciąganiu biznesu. Np. Stargard się rozwija, tam biznes przychodzi. W urzędzie miasta powinna funkcjonować komórka do przyciągania biznesu z prawdziwego zdarzenia. Trzeba jeździć na wszystkie targi branżowe, reklamować miasto, proponować niskie podatki przedsiębiorcom, zapewniać kompleksową usługę w przyciąganiu przedsiębiorców, aby pomagać im znaleźć miejsca na nową siedzibę, kontakty z innymi przedsiębiorcami. Teraz tego nie ma, co sprawia, że przedsiębiorcy nie chcą tutaj przyjeżdżać. A gdy ktoś jest zainteresowany, to miasto proponuje im ruiny. Wiem to od jednego z przedsiębiorców - mówił Dariusz Olech.