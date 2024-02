Koalicja Samorządowa w środę przedstawi kandydatów do rady miasta Szczecina. Co zrobi Lewica i PSL?

We wtorek obradowała rada miejska Nowej Lewicy w Szczecinie.

- Ostateczne decyzje odnośnie radnych zapadną w poniedziałek 19 lutego. Kandydatkę lub kandydata na prezydenta musi zatwierdzić rada wojewódzka Nowej Lewicy, co nastąpi zapewne w ciągu tygodnia - powiedział nam Dawid Krystek, wicewojewoda i szef Nowej Lewicy w Szczecinie.

Już wcześniej zapowiedział, że jego ugrupowanie nie poprze obecnego prezydenta, Piotra Krzystka. Dlatego lewica wystawia kogoś z trójki: Jolanta Tyszkiewicz (b. szefowa biura poselskiego Katarzyny Kotuli), Bogdan Jaroszewicz (były zastępca prezydenta Szczecina) i Dariusz Wojcieszek (były dyrektor Urzędu Morskiego). Ich kandydatury władze partii przegłosowały już rok temu.

Piotra Krzystka poprze za to Polska 2050 Szymona Hołowni. Ogłosił to oficjalnie Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski i lider partii w regionie. Kandydaci Polski 2050 do rady miasta będą na wspólnych listach z Koalicją Samorządową prezydenta.