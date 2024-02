Platforma Obywatelska i prezydent Piotr Krzystek podpisali porozumienie o współpracy

Prezydent Piotr Krzystek przypomniał, że w mijającej kadencji PO wspiera go i współpraca układa się bardzo dobrze.

- Za nami 5 lat dobrej współpracy. Wszyscy widzimy, jak Szczecin się zmienia. To jest nasza wspólna praca. To są nasze działania podejmowane w radzie miasta, czasem w trudnych dyskusjach, ale owocnych. Chcemy to kontynuować. Chcemy, żeby Szczecin rozwijał się nadal, żeby podkreślał swoją morską siłę gospodarczą, żeby był dobrym miejscem do życia i taki program jesteśmy w stanie wspólnie przygotować. Wiemy, że bardzo ważne jest wsparcie rządowe i wiem, że na takie wsparcie mogę ze strony koleżanek i kolegów liczyć, więc przed nami dobra perspektywa kolejnej kadencji, która mam nadzieję, będzie dużym sukcesem dla naszego miasta w tej koalicji. W trakcie naszej kampanii będziemy mówili o różnych projektach, które są ważne dla Szczecina i które będziemy chcieli wspólnie realizować - zapowiedział prezydent Piotr Krzystek.