Szczecin. Ostatnia sesja. Wspólne zdjęcie radnych. Tyszler rozmawia z prezydentem...

•11.26

My tu się rozmarzyliśmy, i nie zauważyliśmy, że po przerwie już zaczęły się merytoryczne obrady ostatniej sesji. Do uchwalenia radni mają ok. 20 uchwał. Kto chciałby znać szczegóły to poniżej jest link:

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50509.asp?kadencja=VIII&sesja=407

•11.18

Już dostajemy sygnały, że podobają się Wam zdjęcia, ale najbardziej urzekły Was zdjęcia czterech pań z pięknymi uśmiechami. Wcale się nie dziwimy. To najważniejsze urzędniczki magistratu!

Od lewej: skarbnik miasta Dorota Pudło-Żylińska, Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina do spraw oświaty, Anna Szotkowska, zastępca prezydenta do spraw komunalnych oraz Joanna Martyniuk–Placha, główna prawniczka rady miasta.

•10.59

Mamy dziś dobry dzień, gdy chodzi o fotki. Przed chwilą sfotografowaliśmy prezydenta Piotra Krzystka podczas rozmowy z radnym Łukaszem Tyszlerem, szefem klubu PO. Czemu, aż tak to przeżywamy? Gdyż do 7 maja prezydent ma się porozumieć z KO co do współpracy w nowej radzie miasta.