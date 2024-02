PiS odkrywa karty. Były wojewoda powalczy o fotel prezydenta Szczecina

Zbigniew Bogucki nie ujawnił szczegółów programu, ale wskazała kilka ważnych zadań: to m.in. komunikacja miejska i rady osiedla. Poseł zaprosił do współpracy wszystkie organizacje, fundacje, stowarzyszenia, ruchy miejskie. Zapewnił, że jest otwarty do współpracy.

- Kiedyś Henryk z Nawarry powiedział, że "Paryż wart jest mszy". Szczecina wart jest zmiany dla szczecinian. Myślę, że to widzimy w wielu aspektach funkcjonowania miasta - mówi Zbigniew Bogucki. - Dlatego mówimy "tak" dla sprawnej komunikacji. Trzeba zwrócić uwagę, szczególnie na kobiety. Myślę, że one są niestety przez ostatnie lata zauważane tylko w takiej warstwie fasadowej, tak niewiele robi się dla kobiet mieszkających w Szczecinie. Mówimy tak dla rozwoju inwestycji, a jeżeli spojrzymy na rozwój Szczecina, to w ostatnich kilkunastu latach rozwinął się bardzo, ale inne miasta rozwijały się jeszcze bardziej: Wrocław, Poznań, Trójmiasto. Dlaczego my wciąż mamy być tym mniejszym bratem tych wielkich miast? Myślę, że szczecinianie to są dumni ludzie i są tego warci, żeby Szczecin był w ekstraklasie, a nie zawsze gdzieś w drugiej kolejności.