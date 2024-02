Dzieje się w Szczecinie w weekend! Sprawdźcie przegląd wydarzeń kulturalnych

Dużo wydarzeń teatralnych czeka nas w ten weekend, niektóre o wydźwięku walentynkowym.

"Edukacja seksualna" Teatr Współczesny w Szczecinie Zapraszamy na wielokrotnie nagradzany teatralny hit rozprawiający się z mitami na temat seksu i dojrzewania. „Edukacja seksualna” to nie tylko rozrywka, ale też spora porcja wiedzy i emocjonalnego wsparcia, potrzebnego zarówno nastolatkom, jak i dorosłym. 9, 10 lutego, godz. 19.00, 11 lutego, godz. 18.00 "Pocałunek" Teatr Mały w Szczecinie Pełna delikatnego humoru, poruszająca sztuka Gera Thijsa, jednego z najbardziej popularnych współczesnych autorów w Holandii. Dwoje nieznajomych spotyka się przypadkiem na górskim szlaku. Oboje są na życiowym rozdrożu. 9 lutego, godz. 19.00, 10, 11 lutego, godz. 17.00 "Kolacja dla głupca" Teatr Polski w Szczecin Tytułowa kolacja dla głupca to kolacja, na którą każdy z grupy przyjaciół wyszukuje i zaprasza możliwie najgłupszego osobnika. Zabawa polega na tym, aby przez cały wieczór utrzymać w tajemnicy fakt, że stanowi on obiekt żartów, a równocześnie skłonić go do mówienia. Wygrywa ten z przyjaciół, który przyprowadzi „arcymistrza w swoim gatunku”. Jednak przypadek płata figla planom i myśliwy staje się ofiarą.

11 lutego, godz. 16.00 i 19.00 "Kora – dziecko słońca" - Teatr Polski w Szczecin Muzyczna opowieść o Korze, charyzmatycznej artystce, piosenkarce, autorce tekstów piosenek i wierszy oraz malarce. Pisano o niej, że jest wieczną hipiską i rockową poetką. Scena była jej żywiołem, tu zmieniała się jak kameleon - raz była drapieżna, a za chwilę liryczna. Wraz z grupą Maanam wylansowała mnóstwo przebojów, które na stałe weszły do kanonu polskiej muzyki rozrywkowej. W latach 80. ubiegłego wieku stała się idolką tłumów, gwiazdą, jakiej dotąd nie było w polskim show - biznesie. W tytułowej roli występuje w spektaklu Adrianna Szymańska, a na scenie partnerują jej będą muzycy: Krzysztof Baranowski i Łukasz Wons.

9 lutego, godz. 19.00, 11 lutego, godz. 16.00 i 19.00 "Don Juan, czyli..." Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Cyniczny uwodziciel, osobnik pozbawiony zasad moralnych, ofiara własnej żądzy, słaby człowieczek... a może jeszcze ktoś inny?

Kim jest w dzisiejszym świecie Don Juan? W jego brawurowych przygodach znajdziemy coś więcej niż zajmującą historię z przewidywalnym morałem. Zagadka Don Juana zmusza do odpowiedzi na pytania, w co wierzymy, czego się lękamy oraz jak daleko sięgają granice naszej pozornie nieograniczonej wolności. 9 lutego, godz. 19.00, 10 lutego, godz. 18.00 "Kaczątko" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie "Kaczątko" to spektakl najnajowy, muzyczny, bez słów, oparty luźno o treść "Brzydkiego kaczątka". Historia szarej kaczuszki, która do nikogo nie pasuje i której nie lubią na podwórku, bo jest inna, a która później okazuje się najpiękniejsza i najbardziej wartościowa. 10 lutego, godz. 15.00, 11 lutego, godz. 12.30 "Strach się bać" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie

Strach Na Wróble ma problem. Nie straszy wróbli. Ani kosów, ani srok, ani w ogóle żadnych ptaków. Przez to czuje się źle i nieswojo – chciałby być straszny zgodnie z przeznaczeniem, a nawet jeszcze straszniejszy: Strach Na Wróble marzy, by być Strachem Na Wszystko. Dlatego razem z przyjaciółką, odważną i zadziorną Kawką oraz z przypadkiem spotkanym Trzmielem (notorycznie mylonym z Bąkiem) wyruszają w podróż w poszukiwaniu strachu. Czy go odnajdą? Oczywiście! Inaczej przecież nie byłoby o czym opowiadać. 9 lutego, godz. 10.00 "Karmelek" Teatr Lalek Pleciuga w Szczecinie W pewnej spokojnej, wiejskiej zagrodzie żyją zwierzęta. Ich rytm dnia wyznaczany jest codziennymi obowiązkami: krowa daje mleko, kura znosi jajka a kogut, jak na prawdziwego koguta przystało, budzi co rano wszystkich domowników i zwierzęta. Tylko co ma robić piesek Karmelek? Sam chciałby się dowiedzieć, jak mógłby się stać potrzebny.

10 lutego, godz. 16.00, 11 lutego, godz. 11.00 "Niecierpki" Teatr Kana w Szczecinie Tytułowe niecierpki to rośliny, których nazwa w wielu językach związana jest z niecierpliwością lub nietolerancją dotyku (np. gatunek Impatiens noli-tangere od łac. noli me tangere – „nie dotykaj mnie”). Przywoływane w spektaklu historie charakteryzują się podobną, nagromadzoną tuż pod skórą chroniczną nadwrażliwością – wystarczy jeden impuls, żeby dotrzeć do punktu krytycznego. 10 lutego, godz. 19.00 "Gęstość zaludnienia. Historia wybuchu" Teatr Kana w Szczecinie Sceniczna chóralna opowieść oddająca głos ludziom, którzy zostali naznaczeni katastrofą, a jednocześnie dotykająca niepokojów, lęków i przeczuć współczesności, badająca kondycję obecnego świata. Czwórka aktorów, w sposób bardzo osobisty interpretując słynną „Czarobylską modlitwę” Swietłany Aleksijewicz, podejmuje pełną determinacji i czułości rozmowę z tym co trudne, niewygodne, dojmujące, od czego chcielibyśmy uciec, i czego chcielibyśmy nie wiedzieć.

11 lutego, godz. 18.00 "Martin Garcia Garcia" Filharmonia im. Karłowicza w Szczecinie Gwiazdą tego wieczoru będzie długo wyczekiwany w Szczecinie hiszpański pianista Martín García García – zdobywca III nagrody na ostatnim Konkursie Chopinowskim. W Warszawie zaczarował publiczność zjawiskowym wykonaniem Koncertu fortepianowego nr 2 f-moll op. 21 Chopina, za które jury przyznało mu nagrodę specjalną. Jesteśmy przekonani, że szczecińscy melomani także docenią jego niezwykłą wirtuozerię, muzykalność i nadzwyczajną energię, która cechuje jego grę. Artysta od czasu wielkiego sukcesu w Warszawie koncertuje na całym świecie i ma za sobą debiut w jednej z najbardziej prestiżowych sal koncertowych świata – Carnegie Hall w Nowym Jorku. 9 lutego, godz. 19.00 Zamek żegna karnawał Gorące rytmy samby, spektakl interaktywny dla dzieci, ognisko, degustacja lokalnych wyrobów, animacje i wiele, wiele innych! Tak zapowiada się Pożegnanie karnawału na Zamku, które rozpocznie się w sobotę 10 lutego o godz. 17:00. Wstęp bezpłatny.

Wydarzenie odbędzie się na Dużym Dziedzińcu, a poprowadzi je Damian Viking Usewicz, jeden z najbardziej znanych szczecińskich stand-uperów i dyrektor artystyczny Festiwalu Komedii SZPAK. Na rozpoczęcie zaplanowano Baśniową Paradę z udziałem publiczności, której przewodzić będą artyści z Gwardii Gryfa. Dla najmłodszych przygotowano także interaktywny spektakl „Baśniobór”. Będzie zabawa przy ognisku, a dodatkowo uczestników rozgrzeją gorące rytmy samby w wykonaniu zespołu Bloco Pomerania. Zarówno dzieci, jak i dorosłych do czasów Księstwa Pomorskiego przeniosą historie związane ze szczecińskim dworem. Znani aktorzy lokalnych scen wykonają improwizowane etiudy obrazujące dawne bale hucznie wyprawiane w Zamku.

Zuzanna Sejbuk w Willi Lentza W dniu 10.02.2024 roku (godz. 19:00), w cyklu JUVENUM HORTUS (Młody Ogród), wystąpi szczecinianka Zuzanna Sejbuk. Koncert w Willi Lentza jest nagrodą instytucji kultury dla laureatki GRAND PRIX VII Zachodniopomorskiego Konkursu Pianistycznego o zasięgu ogólnopolskim, organizowanego w 2023 roku przez Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie oraz Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie.

