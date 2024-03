Teatr Współczesny dostał pieniądze. Aktorzy przerywają protest

Po komisji ds. kultury i promocji, która odbyła się w lutym, aktorzy TW podjęli protest. Wywiesili przed budynkiem teatru przy Wałach Chrobrego list otwarty do widzów - jego treść była odczytywana po każdym spektaklu. Domagali się zwiększenia dotacji podmiotowej o 1 mln zł, co ma pozwolić na znaczące podniesienie wynagrodzenia. Oprócz tego postulowali o rozpoczęcie szerokiej dyskusji o sposobach finansowania miejskich instytucji kultury z udziałem dyrektorów, urzędników oraz przedstawicieli związków zawodowych.

- Jesteśmy przekonani, że nasz protest to wyraźny głos w dyskusji o przyszłości kultury w naszym mieście. To głos pracowników niedofinansowanych instytucji, od lat cierpliwie znoszących argumenty o pilniejszych potrzebach i innych priorytetach. Jesteśmy także przekonani, że nasze działania pomogły zrozumieć mieszkańcom miasta, radnym i miejskim urzędnikom, że teatr publiczny to nie firma. Teatr to nie tylko miejsce tworzenia spektakli, ale także przestrzeń spotkania, dialogu i budowania tożsamości mieszkańców. Teatr publiczny wykonujący misję kulturotwórczą i społeczną powinien być odpowiednio dotowany. Uważamy rozpoczęcie tej dyskusji za nasz wielki sukces - podkreślają pracownicy teatru. - W związku z powyższym informujemy, że podjęliśmy decyzję o zakończeniu protestu. Jesteśmy szczęśliwi, że nasz głos został wysłuchany. Jesteśmy szczęśliwi, że znaleziono środki na zwiększenie naszych wynagrodzeń. Jesteśmy szczęśliwi, że byliście z nami. Bardzo dziękujemy za ogromne wsparcie naszej publiczności, które otrzymywaliśmy w czasie protestu.