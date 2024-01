Drugi robot chirurgiczny Da Vinci dla szczecińskiego szpitala. Precyzja na miarę XXI wieku [ZDJĘCIA]

Jako pierwsi da Vinci zaczną wykorzystywać urolodzy.

W dalszej kolejności urządzenie będą wykorzystywać chirurdzy.

Jesienią możliwości da Vinci zaczną wykorzystywać otolaryngolodzy.

- Robot wszędzie na świecie pomaga przy zabiegach w trudno dostępnych miejscach. A w laryngologii takich miejsc nie brakuje - zapewnia lekarz kierujący oddziałem laryngologicznym Grzegorz Jamro. - Do czego go wykorzystamy? Do zmian onkologicznych w obrębie jamy ustnej, gardła, górnego piętra krtani... Jest to też świetna metoda na leczenie bezdechu śródsennego.