Lód, który niszczy nowotwór. Pierwsza krioablacja guza nerki w woj. zachodniopomorskim

Krioablacja przezskórna to małoinwazyjny sposób leczenia guzów nerek, który u wybranych pacjentów może stanowić alternatywę dla zabiegów nefrektomii (usunięcia nerki). Metoda ta cechuje się niewielką liczba powikłań okołozabiegowych, a niektórym chorym oferuje wyniki onkologiczne porównywalne do klasycznych zabiegów operacyjnych.

Zabieg polega na wprowadzeniu do guza, pod kontrolą tomografu komputerowego, specjalnej igły, podłączonej do aparatu, który powoduje, że na jej końcu pojawia się lód (wykorzystuje się przy tym argon – gaz szlachetny). "Lodowa czapa" działa na chore, zmienione nowotworowo tkanki, nie ingerując w zdrowe. Działanie bardzo niskiej temperatury prowadzi do niszczenia nowotworu. Technika ta pozwala działać zarówno w przypadku pierwotnych, jak i wtórnych guzów nerki. Zabieg trwa 30-60 minut.

W Zakładzie Radiologii Ogólnej, Stomatologicznej i Zabiegowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie zespół lekarzy radiologów i urologów pod kierunkiem prof. Aleksandra Falkowskiego, lekarza kierującego Zakładem i prof. Marcina Słojewskiego, lekarza kierującego Kliniką Urologii i Onkologii Urologicznej USK-2 wykonał z powodzeniem leczenie guza nerki taką metodą. Tym samym szczeciński szpital na Pomorzanach stał się pierwszym w regionie i jedynym, w którym wykonywane są tego typu zabiegi.