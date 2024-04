Próchnica zjada zęby naszych dzieci. Dentyści mówią: - Jest bardzo źle

Bo o zęby trzeba dbać. I to nawet wtedy, kiedy ich jeszcze nie ma. Idealna sytuacja, zgodna z katalogiem świadczeń stomatologicznych Narodowego Funduszu Zdrowia, jest taka, że rodzic przychodzi do dentysty na wizyty profilaktyczne w 6., 9. i 12. miesiącu życia dziecka.

- A potem w 2., 4., 5. i 6. roku życia - nawet jeśli w jamie ustnej nic się nie dzieje - twierdzi Magdalena Szewczyk z KS ORL, specjalista stomatologii dziecięcej. - Po co? Byśmy mogli przekazać opiekunom wszystkie zalecenia: o sposobie karmienia, składzie diety, technikach czyszczenia... Ale żeby sześciomiesięczne dziecko do nas trafiło, rodzic musi wiedzieć o tym, że powinno.

- Jest takie przekonanie, nie wiem, skąd się wzięło, że zęby mleczne nie wymagają opieki. A one przecież mają swoją funkcję do wykonania - zapewnia Szewczyk. - Jeżeli trzy-, czterolatek traci zęby, zwłaszcza trzonowe, to nie jest w stanie prawidłowo żuć. Pozostałe zęby mogą mu się wtedy przesunąć i zęby stałe nie będą się wyrzynały we właściwych miejscach.