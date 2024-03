Nowatorskie leczenie nietrzymania moczu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie

Wysiłkowe nietrzymanie moczu dotyczy obu płci i zdarza się w każdym wieku. Jednak częściej dotyka kobiety, co ma związek z przebytymi ciążami i porodami, i występuje u co piątej z nich.

Na razie nowy preparat zastosowano u trzech pacjentek, a przy zabiegu obecny był dr Nabil Elmahdawi z Londynu, który przyjechał specjalnie do Szczecina, aby zademonstrować kolegom jak wysiłkowe nietrzymanie moczu leczone jest w Wielkiej Brytanii. Tym samym było to pierwsze zastosowanie nowej metody w publicznej placówce zdrowia w Polsce. Udział w warsztatach wzięli udział lekarze z ginekologicznego oddziału klinicznego szpitala w Szczecinie, a także lekarze z innych ośrodków ginekologicznych w Polsce, m.in. w Poznaniu czy Warszawie.

Preparat podawany jest pod kontrolą cystoskopu (co daje duży poziom precyzji podania leku) - długą, miękką igłą, w okolice tzw. połączenia cewkowo-pęcherzowego. Zabieg polega na wykonaniu ok. 3 nakłuć oraz podaniu preparatu (ok. 1-3 ml), uszczelniającego światło cewki moczowej.