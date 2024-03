Pan Franciszek czyli pierwszy pacjent robota da Vinci wyszedł ze szpitala

Pierwszy pacjent po prostatektomii wykonanej z użyciem systemu robotycznego da Vinci już opuścił szpital. Tak szybki powrót do domu nie byłby możliwy, gdyby pan Franciszek operowany był klasycznie lub laparoskopowo.

- Wczoraj miałem tę operację, a jutro wychodzę do domu – mówił dzień po zabiegu pierwszy pacjent. – Odczuwam minimalny dyskomfort po tej ingerencji, ale już teraz mogę powiedzieć, że czuję się lepiej. Słyszałem o tej nowoczesnej medycynie i była to dla mnie zachęta, szansa na mniejszą inwazyjność zabiegu.

Szybszy powrót do sprawności to jedna z wielu zalet systemu da Vinci. Potwierdza to dr Piotr Kania, urolog z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, który w roli proktora (a więc certyfikowanego lekarza szkoleniowego nadzorującego pierwsze zabiegi) był obecny podczas operacji robotycznych w SPWSZ.