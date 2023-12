Wyjątkowa operacja w szpitalu w Zdrojach. Ośmiolatka po usunięciu z mózgu ogniska padaczkorodnego wróciła do domu

Lekarze twierdzą jednak, że rokowania są pomyślne. Wydaje się więc, że operowane kilka dni temu dziecko wróci do zdrowia. W jej uleczeniu wziął udział cały zespół specjalistów, którzy przeprowadzili pierwsze laserowe usunięcie ogniska powodującego ataki padaczki pod kontrolą rezonansu magnetycznego. Również po raz pierwszy podczas zabiegu został wykorzystany laser Visualase, służący do niszczenia głęboko umiejscowionych w mózgu ognisk patologicznych. Urządzenie to jest elementem ultranowoczesnego zestawu do diagnozowania i leczenia neurochirurgicznego padaczek przekazanego "Zdrojom" przez Fundację WOŚP.

- Jeśli chodzi o sprzęt, na świecie nie ma nic lepszego - podkreśla prof. Leszek Sagan.

Operację wykonywano w dwóch miejscach kompleksu szpitalnego. Pierwszy etap był przeprowadzony na bloku operacyjnym, gdzie neurochirurdzy wykorzystując neuronawigację i specjalnego robota, wykonali w kości czaszki otwór (3,2 mm), przez który wprowadzili w struktury mózgu cewnik z przewodem światłowodowym. Następnie dziewczynka została przetransportowana do pracowni rezonansu magnetycznego. Tam zespół specjalistów laserowo usunął tkanki będące źródłem napadów padaczkowych. Neurochirurdzy mogli na bieżąco kontrolować czas i ilość energii lasera dostarczanej do tkanek mózgu, dzięki stałemu monitorowaniu przez elektroradiologów obrazu RM - w czasie rzeczywistym. Obrazowanie umożliwiło śledzenie zmian temperatury tkanek i uzyskany stopień ich uszkodzenia.