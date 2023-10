Niecodzienna operacja w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Laparoskopowe usunięcie pęcherza Leszek Wójcik

Do laparoskopowego usunięcie pęcherza moczowego, doszło w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie - to pierwszy w historii placówki tego typu zabieg. Do tej pory podobnych usunięć wykonywano przy użyciu konwencjonalnej techniki chirurgicznej, czyli tzw. operacji otwartej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej metody, pacjent nie ma już dużego cięcia, a jedynie kilka niewielkich nacięć na skórze brzucha. To wiąże się z szybszym powrotem do sprawności.