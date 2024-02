Lekarz też człowiek. Coraz częściej frustracja pacjentów odbija się na medykach

Prezes OIL w Szczecinie jest jednym z ambasadorów akcji społecznej Naczelnej Izby Lekarskiej: "Jestem lekarzem-jestem człowiekiem". Celem akcji jest uświadamianie pacjentów, że lekarze to osoby, które czują, mają prawo być zestresowane i pod żadnym pozorem nie należy wylewać na nich frustracji za problemy, które wynikają z niezależnych od nich mankamentów systemu ochrony zdrowia.

- Praca lekarza to praca sapera: musi przeprowadzić pacjenta przez chory system ochrony zdrowia, aby mógł się cieszyć pełnym zdrowiem - podkreśla Michał Bulsa. - Chcielibyśmy, by pacjenci byli leczeni i diagnozowani szybko i trafnie, by do ich dyspozycji był najlepszy sprzęt, nowoczesne terapie i wszystko odbywało się w komfortowych warunkach. To, że nie zawsze tak jest, nie jest winą lekarzy.