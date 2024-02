Bezdomni śpią na klatce schodowej w jednym z bloków na Niebuszewie. Mieszkańcy: nie czujemy się bezpiecznie

- Każda prośba, aby opuścili budynek kończy się wyzwiskami i awanturą - dodaje pani Magda. - Nie czujemy się bezpiecznie, kiedy praktycznie pod drzwiami śpi bezdomny, którego zachowanie jest nie do przewidzenia. Przecież nie wiadomo, co nam zrobi.

Mieszkańcy piszą pisma do Straży Miejskiej. Proszą o interwencję i zaprowadzenie porządku. - Bo my nie mamy już sił i możliwości - przyznają.

Jak się jednak dowiadujemy, możliwości nie ma również Straż.

- Nie możemy ich zmusić, by zamieszkali w schroniskach dla bezdomnych - rozkłada ręce Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Szczecinie. - We wszystkich tego typu placówkach obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu. To sprawia, że nie chcą tam przebywać. Zimą więc szukają dla siebie lokum w piwnicach, na strychach i na klatkach schodowych.