Ostatnia szansa dla mieszkańców ul. Szymanowskiego. Czy Prokurator Generalny Adam Bodnar zajmie się sprawą?

Igor Podeszwik zdecydował się złożyć wniosek do Prokuratora Generalnego w sprawie nowej inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szymanowskiego w Szczecinie. - Nie wiem dlaczego prezydent miasta i wojewoda zachodniopomorski wydali pozwolenie na budowę - mówi.

Igor Podeszwik, miejski aktywista, były radny Szczecina, skierował do Adama Bodnara, Prokuratora Generalnego, wniosek, by ten polecił podległemu prokuratorowi wnikliwe zbadanie i wszczęcie procedury w sprawie inwestycji firmy Budowlano–Handlowo–Usługowej „MODEHPOLMO” przy ul. Szymanowskiego w Szczecinie. Postuluje także złożenie przez Prokuratora Generalnego skargi do sądu administracyjnego. Chodzi o nowy obiekt jaki ma powstać tuż pod oknami mieszkańców bloków przy ul. Szymanowskiego. W tej sprawie mieszkańcy tej i okolicznych ulic protestowali wielokrotnie. Nie chcieli się zgodzić na to, aby kilka metrów od ich budynku, na trawniku tuż przy ulicy, powstał nowy obiekt. Ten nowy budynek ma mieć dwa piętra i poddasze (około 20 mieszkań), a na parterze inwestor przewidział 500 m2 powierzchni usługowej. W sumie - jak napisał inwestor - budynek miał mieć 1876 m2.

- Jak ten nowy blok powstanie, to pewnie będziemy mogli nowym sąsiadom zaglądać do talerzy - żalili się protestujący mieszkańcy z ul. Szymanowskiego, sugerując, że odległość między budynkami jest zbyt mała. A do tego, ich zdaniem, problemem będzie także ciasnota, brak światła, zwężenie chodników, brak swobodnego dojścia do ich klatek schodowych, brak miejsca na śmietniki, brak pasa zieleni.

Choć pod protestem na powstanie w tym miejscu inwestycji podpisało się ponad 2 tysiące mieszkańców Szczecina, prezydent miasta i wojewoda zachodniopomorski wydali pozwolenie na budowę. Argumentowali, że brak było podstaw prawnych, aby takiej decyzji nie wydać. - Byłem tym zaskoczony - mówi Igor Podeszwik. - I zupełnie nie wiem dlaczego ani wojewoda, ani prezydent ją wydali. Jego zdaniem oba urzędy bezrefleksyjnie przyjęły to co w swoich dokumentach przedstawił inwestor.

- A to było nic innego, jak obejście przepisów - tłumaczy. - W mojej ocenie pozwolenie na budowę nigdy nie powinno być wydane. Bo trudno uznać twierdzenie inwestora za właściwe na gruncie przepisów prawa. Przyznaje, że dokumentację inwestycji przeanalizował z niezależnym architektem. I co odkrył? - I prezydent miasta i wojewoda zachodniopomorski uznali, że przestrzeń pod ziemią nie jest kondygnacją - mówi Igor Podeszwik. - I w tym cały szkopuł. Chodzi o to, że w tym miejscu Szczecina, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, nie mogą powstać budynki mieszkalne, które spowodowałyby przekroczenie intensywności zabudowy powyżej 0,6. Jednocześnie z projektu dewelopera wynika, że garaż podziemny w inwestycji przy ul. Szymanowskiego nie jest garażem, a „urządzeniem budowlanym”. Deweloper, aby tego podziemnego garażu nie zaliczyć do kondygnacji, w swoich dokumentach do urzędów zaznaczył, że tam nie może być garaży bo w tym miejscu nie ma przegród. Tymczasem tę zmianę garażu na "urządzenie budowlane" zaakceptowały oba urzędy.

- A chodzi o współczynnik 0,6 zapisany w planie zagospodarowania przestrzennego miasta - tłumaczy Podeszwik. - Według tego współczynnika to ta inwestycja musiałaby mieć 1878 m2. powierzchni. A inwestycja, bez liczenia kondygnacji podziemnej, to zgodnie z planami inwestora 1876 m2. Są więc na styk, wiec gdyby wliczyć kondygnacje podziemną, którą deweloper nazywa urządzeniem budowlanym, przekroczone zostanie to 1878 m2, a wiec współczynnik 0,6. - Tym prostym zabiegiem deweloper nie wlicza przestrzeni pod ziemią (którą nazywa urządzeniem budowlanym) do całkowitej powierzchni zabudowy przez co może zrealizować inwestycję o większej intensywności zabudowy - dodaje aktywista miejski. - Innymi słowy, może wybudować więcej mieszkań. Gdyby uznać, że owa przestrzeń pod ziemią jest kondygnacją (a tak wg mnie należy przyjąć), to inwestor mógłby wybudować budynek, ale z mniejszą liczbą mieszkań, co oczywiście przekłada się na mniejszy dla niego zysk i w ogóle opłacalność całej inwestycji.

Podkreśla przy tym, że w cywilizowanym kraju takie "oszukiwanie" nie powinno mieć miejsca. - Poza tym jestem oburzony, że oba urzędy - miejski i wojewódzki - uznały wyższość prawa dewelopera nad prawami mieszkańców ulicy. To niepokojące - mówi. - Mam nadzieję, że uda się unieważnić, ewentualnie uchylić wydane pozwolenie na budowę, bo to po prostu ludzkie pojęcie przechodzi, że w praworządnym kraju można w ten sposób interpretować przepisy. Gdy tylko otrzymam zwrotną informację ze strony prokuratury na pewno o tym poinformuję. Dodaje, że jeżeli prokuratura podejmie interwencję, to sprzeciw powinien być bardzo szybko rozpatrzony, bo w terminie 30 dni. Od razu jednak organ ma obowiązek rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji. Również samo wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji skutkuje wstrzymaniem jej wykonania.

