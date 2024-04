Włącz Empatię. W Szczecinie ruszyła kampania przeciwko przemocy w sieci

Pomysłodawcami i inicjatorami kampanii są dzieci, które uczestniczyły w projekcie Cyfrolatki. To realizowana od 2019 r. akcja, która powstała w odpowiedzi na narastający problem cyberzagrożeń i hejtu w Internecie. Skupiała się na podnoszeniu świadomości dzieci i młodzieży na temat korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a także na zapobieganiu hejtowi i mowie nienawiści.

Kampania #WłączEmpatię potrwa do końca wakacji. W planach jest m.in. wydanie e-booka z informacjami, jak sobie radzić z hejtem.

"Chcemy przede wszystkim zachęcić ludzi do świadomego używania słów, do świadomej komunikacji. Spowodować, że zanim ktoś napisze wredny, zły i kąśliwy komentarz, to niech się zastanowi, czy warto" – powiedziała rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Angelika Muchowska.

Do akcji można też dołączyć, nagrywając film opowiadający o swoich doświadczeniach z hejtem lub zachęceniem do pozytywny działań w sieci. Szczegóły są na stronie www.tpd.szczecin.pl. (PAP)

