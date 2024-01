Nowe uprawnienia strażników miejskich w Szczecinie. Strażnicy skontrolowali już 30 miejsc z nowymi wytycznymi

- Prowadzimy kontrole palenia w piecach, głównie na podstawie zgłoszeń od mieszkańców - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa szczecińskiej Straży Miejskiej. - Wspomaga nas w tym kilka razy w miesiącu dron antysmogowy (zgodnie z harmonogramem na te „usługi” podpisanym przez Urząd Miejski). Sprawdzamy to, czym palone jest w piecach, chociaż w naszym mieście w dalszym ciągu dozwolony jest opał stały (z legalnego źródła, dopuszczony do obrotu handlowego).

Od 1 stycznia 2024 roku szczecińscy strażnicy miejscy mogą sprawdzać podczas kontroli palenia w piecach, co jest w nich spalane ale i jakiej są one klasy. Rozpoczęły się już pierwsze kontrole z wykorzystaniem nowych uprawnień, na razie wykonane ich około 30.

Wymagania co do instalacji, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3 uchwały antysmogowej, tj:

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

Należy zaznaczyć, że kotły z tzw. „certyfikatami ekologicznymi” nie spełniają wymagań żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 i w kontekście uchwał antysmogowych podlegają wymianie – jako „pozaklasowe”.

Tabliczka znamionowa kotła CO to informacja umieszczona na piecu, służąca do jego identyfikacji m.in. podczas kontroli dokonywanych przez funkcjonariuszy publicznych. Jest to także podstawowe źródło wiedzy dla właściciela. To właśnie tam można upewnić się, iż wybrany produkt spełnia restrykcyjne normy prawne oraz posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Informacje te przydają się także podczas ewentualnych prac konserwacyjnych oraz serwisowych.