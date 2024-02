Dron walczy ze smogiem w Szczecinie. W ciągu dwóch lat strażnicy miejscy nałożyli tylko jeden mandat

W Szczecinie, te najbardziej szkodliwe stężenia odczuwają mieszkańcy Pogodna, Śródmieścia, Dąbia, osiedla Arkońskie, Gumieniec, ale też Skolwina, Stołczyna i Warszewa. Wszędzie tam, gdzie szczecinianie jeszcze nie pozbyli się kopciuchów, pieców kaflowych albo dogrzewają się rozpalając dodatkowe piecyki czy rozpalają kominki.

- Nie ulega wątpliwości, że jakość powietrza w Szczecinie wyraźnie pogarsza się gdy temperatura spada - mówi Michał Ruczyński ekspert ds. kontaktu z mediami i promocji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Analizujemy to na bieżąco. Kiedy parametry stężenia różnych pyłów i zanieczyszczeń nałożymy na pogodę w Szczecinie, to wyraźnie widać, że jakość powietrza znacznie się pogarsza, gdy temperatura spada poniżej 0 stopnic C.