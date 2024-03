Posadź drzewko, pozbądź się makulatury. Zapraszamy na akcję "Drzewko za surowce wtórne" w Szczecinie

Przyłącz się do naszej ekologicznej akcji, oddaj nam 2 kilogramy makulatury i zamień je na sadzonki drzew. Będziesz mógł je zasadzić w dowolnym miejscu - w swoim ogrodzie, na balkonie lub nawet w miejskich parkach. Twoje drzewko nie tylko ozdobi przestrzeń, ale także przyczyni się do poprawy jakości powietrza i zachowania bioróżnorodności.

- Drzewko za surowce wtórne jest przedsięwzięciem ekologicznym, w ramach którego wszyscy jednoczymy się w ważnym celu - poprawy kondycji środowiska naturalnego - mówi Mateusz Dziuk przedstawiciel organizatora Grupy Polska Press. - Wy oddajecie nam niepotrzebną makulaturę - my w zamian rozdajemy sadzonki drzewek, które możecie posadzić chociażby we własnych ogródkach. W ten sposób każdy z nas może dołożyć swoją cegiełkę do budowania odpowiedzialnego społeczeństwa.

Drzewko za surowce wtórne 2024 - tu nas znajdziecie

SOBOTA, 23 marca

godz. 10-15

Parking Outlet Park Szczecin