Po jakich buspasach w Szczecinie mogą jeździć auta elektryczne? Sprawdziliśmy

Okazuje się, że w Szczecinie są dwa typy buspasów. Tam, gdzie jeżdżą tylko autobusy, pojazdy elektryczne są dozwolone. Tak jest m.in. na ulicy Arkońskiej, Staszica, Wyzwolenia, Wyszyńskiego.

- Wydzielenie pasów ruchu dla autobusów jest jednym ze środków usprawniających ruch komunikacji miejskiej na obciążonych ruchem ulicach i ma za zadania przyczynić się do poprawy regularności ich kursowania. W przestrzeni miasta takie rozwiązanie funkcjonuje na kilku odcinkach dróg. Pasy ruchu wydzielone zostały za pomocą oznakowania drogowego wskazującego na

występowanie pasa ruchu dla autobusów. Prawo ruchu drogowym dopuszcza poruszanie się pojazdów elektrycznych i nie wymaga to dodatkowych oznaczeń. Jednakże to korzystający z dopuszczenia zobowiązany jest do zachowania ostrożności przestrzegania pozostałych zasad ruchu drogowego między innymi w zakresie wyboru miejsca wjazdu bądź zjazdu z wyznaczonego pasa ruchu dla autobusów - wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina do spraw komunalnych.