21. Targi Pracy w szczecińskiej Netto Arenie. Wystawia się ponad 100 firm i instytucji [ZDJĘCIA]

Tegoroczne wiosenne Targi Pracy w Netto Arenie zdominowała branża morska i mundurowa. Po sali wystawienniczej przechadzają się żołnierze, funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej czy też szczecińskiej Straży Miejskiej. - Bo my też szukamy pracowników - mówi Joanna Wojtach, rzeczniczka prasowa Straży Miejskiej w Szczecinie, która dziś podczas imprezy targowej tłumaczy na czym polega zawód strażnika miejskiego. A ma komu tłumaczyć, bo kolejka do jej stanowiska jest spora.

- Praca w naszym zespole ma ogromne zalety - zachwala Joanna Wojtach. - A jedną z nich to stabilność - podkreśla i dodaje, że na samym początku strażnik miejski może liczyć na płacę minimum 4400 zł brutto, do tego różne dopłaty i chociażby zagwarantowana 13 pensja oraz benefity, czyli wczasy pod gruszą, dopłata do kolonii dzieci, bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.