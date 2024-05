Wielkie uff. King Szczecin po raz drugi pokonał Legię Warszawa

Druga odsłona bardzo podobna. Legioniści potrafili utrzymywać dobrą skuteczność i rytm, a King męczył się. Bardzo blado wyglądał Matt Mobley (Andrzej Mazurczak musiał odpocząć i pilnować się, bo szybko złapał dwa przewinienia), były straty. Goście pilnowali 5-7 punktów przewagi, a szczecinianie próbowali poprawić wynik. I zrobili to w końcówce – trójkę trafił Tony Meier, za dwa znów przymierzyli Kyser i Żołnierewicz. Były też dwie szanse na doprowadzenie do remisu.

Pierwszy raz do remisu doprowadził Przemysław Żołnierewicz (11:11), ale na pierwsze prowadzenie kibice (liczniej się stawili niż w czwartek) musieli poczekać do 8. minuty. Z dalekiego półdystansu trafił Michale Kyser, który w pierwszym meczu był bezbłędny przy takich próbach. Pierwsza kwarta jednak dla gości, bo nieźle sobie radzili w akcjach jeden na jednego.

Legia znów lepiej rozpoczęła. King miał problem z egzekucją sytuacji podkoszowych. Pierwsze punkty zdobył co prawda Morris Udeze, ale to była jedna z trzech udana akcja. Mylił się też Kacper Borowski, dlatego trener Arkadiusz Miłoszewski bardzo szybko wymienił wysokich graczy.

Początek drugiej połowy energetyczny. King miał trzy okazje, by powrócić na prowadzenie, ale zespół chciał za szybko. Legia przetrzymała i w 23. minucie prowadziła 42:37. Konto gospodarzy otworzył tróją Meier, ale nie poszła za tym jakaś seria punktowa, czy spokojniejsza gra. To goście grali lepiej, korzystali z licznych błędów szczecinian i w 29. minucie prowadzili nawet 58:48. Gospodarze mieli szansę zmniejszyć straty do 4-6 oczek, ale w obronie przysnął Mobley i ostatnie punkty zdobyli goście.