"Centrum Sztuki Łaziebna" w Akademii Sztuki coraz bliżej [ZDJĘCIA]

Wiosną 2022 roku radni Szczecina zgodzili się przekazać Akademii Sztuki działkę przy ulicy Łaziebnej. Dzięki tej darowiźnie w miejscu, w którym dziś stoi stacja transformatorowa i garaże, będzie mogło powstać Centrum Sztuki Łaziebna, czyli wielofunkcyjna sala widowiskowa dla nawet 120 widzów.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Pałacu pod Globusem (nieruchomości położonej przy Placu Orła Białego 2, stanowiącej własność Akademii Sztuki, w której się mieści m.in. rektorat oraz sale dydaktyczne) starania o pozyskanie działki nr 33/9 uczelnia czyniła od 2011 roku, tj. praktycznie od początku powstania Akademii. Teraz prezydent Piotr Krzystek przekazał uczelni akt notarialny.

- Inwestycja ta wypełni nieestetyczną wyrwę w zabudowie ulicy Łaziebnej, w bezpośrednim sąsiedztwie rewitalizowanego placu Orła Białego i Akademii Sztuki w Szczecinie, a do tego idealnie wpisze się w campus Akademii Sztuki, który tworzą: Pałac pod Globusem, Pałac Joński i Pałac Ziemstwa Pomorskiego - mówi dr hab. Mirosława Jarmołowicz, prof. AS, rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. - Myślę, że to miejsce ma szansę stać się kulturalnym sercem miasta.