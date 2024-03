Zbigniew Bogucki mówi: Tak dla szczecinianek. Kandydat PiS na prezydenta Szczecina nie zapomina o kobietach

Jak zapowiedział kandydat na prezydenta, cały swój program zaprezentuje podczas siedmiu spotkań, na których za każdym razem zaprezentuje siedem głównych postulatów z poszczególnych dziedzin (np. TAK dla gospodarki, edukacji czy komunikacji).

- Łącznie to będzie 49 konkretów, które przedstawimy w ciągu najbliższych trzech tygodni kampanii wyborczej - zapewnił. - Dlaczego 49? Bo pozostałe 51 wypracujemy już po wyborach z mieszkańcami, którzy są większościowym udziałowcem miasta. I to oni powinni decydować, jakie inwestycje, pomysły czy programy powinny być realizowane.

- TAK dla Rady Kobiet - odczytała hasło radna Agnieszka Kurzawa.

Rada Kobiet w Szczecinie jest.

- Nie widzę jednak, by pomysły kobiet były przekuwane w konkretne projekty - przyznał Bogucki. - Jako prezydent wyposażę Radę w własny budżet. Panie same będą decydować na jakie zadania go przeznaczyć. Bo one najlepiej wiedzą, co jest im najbardziej potrzebne.