Wyłączenia prądu w zachodniopomorskim. Gdzie 7.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w zachodniopomorskim

Łubowo ulica Strzelecka od 6 do 8, 10, 11, 13, 14, 16, 20, Łubowo-382/18, Łubowo-488. 5.07 od godz. 8:30 do 14:30

Kozia Góra 1, 1/4, 2, 5, 6, 8, 10, 10/1, 11, 11A, 11C, od 12 do 15, 17, 0016-10/12, 47/4, 48/4, 56/8, Krukowo 2, 2/1, od 3 do 12, 14, od 16 do 20, 20/3, 20/4, 101, 102, 15/12, 15/24, 15/28, 15/2, DZ10/13, Malonowo 1, 2, 2/1, od 3 do 6, 8, 8A, od 9 do 14, od 16 do 20, 20a, od 21 do 24, 64, 0085-87/1, 0085-9, 152/11. 5.07 od godz. 8:00 do 14:00

Malechowo 27A, Niemica od 1 do 8, 8A, 28 I, 29B, 30B, od 40 do 42, 42B, 42C, 45, 51A, 55E, 237/6, 422/1, 424/2. 5.07 od godz. 8:00 do 16:00

Podgrodzie, ul. Podgrodzie 16, 19, 20, 23 do 23b, 23f, 31 do 36, 38, 40 do 44 parzyste, 45 do 48, 51, 52, 55, 61, 63, 67 do 73 nieparzyste, 74, 76, 80, przepompownia, przystań, dz.nr 101/12, 101/15, 101/35, 101/36, 101/62, 101/90, 101/92, 101/127, 101/141, 101/154.

9.05 od godz. 8:00 do 19:00

Police, Ofiar Stutthofu 11 do 19 nieparzyste, 25 do 29.

11.05 od godz. 8:00 do 16:00

Uniemyśl, 68b, dz.nr 435.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Myślibórz Wielki 19P, dz.nr 346, 348 do 354, 359, 361.

14.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin

Szczecin, ul. Buczynowa 6 do 22 parzyste, 17 do 23 nieparzyste, dz.nr 220, 221/222.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00

Szczecin, ul. Azaliowa dz.nr 86/3, Urodzajna 2b, 5 do 11, dz.nr 2/1, 6/6, 94/2, 95/4, 95/5, 95/8.

7.05 od godz. 8:00 do 15:00