Rolnicy zaostrzają protest. Będzie więcej utrudnień dla kierowców

Od 20.02.2024 do 27.02.2024 r., w godzinach 14-17 (20 lutego) oraz 11-17 od 21 do 27 lutego. - blokowane ciągnikami i autami będzie skrzyżowanie drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką nr 122 (skrzyżowanie na Krajnik Dolny między Widuchową a Lisim Polem). Co pół godziny przepuszczana będzie określona liczba aut.

Sobotni protest na drodze krajowej nr 10 w miejsowości Krąpiel (droga między Stargardem i Suchaniem) trwał dwie godziny. Rozpoczął się w południe. Protestujący w tym czasie wstrzymują ruch w obu kierunkach, spacerując po przejściu dla pieszych. Rolnicy przejście w Krąpieli rotacyjnie blokują co dziesięć minut. W trakcie pięciominutowej przerwy umożliwiają przejazd. Protesty w Krąpieli (oprócz niedziel) mają potrwać nawet do 10 marca.

3. Gmina Chojna:

21 lutego, godz. 11-17

- protest na drodze krajowej nr 26 - blokowanie przejścia granicznego Krajnik Dolny (tzw. most),

- przejazd ciągnikami i autami do Krajnika Dolnego i blokada statyczna przejścia granicznego (tzw. most),

4. Gmina Stare Czarnowo:

Protest 20 lutego w godz. 14-16

- przejazd pojazdów: start przy OSP Żelisławiec - przejazd drogą wojewódzką nr 120 do Starego Czarnowa - wjazd na drogę wojewódzką nr 119 i przejazd do Szczecina do pętli autobusowej Śmierdnica - zawrócenie i przejazd drogą wojewódzką nr 119 w kierunku Pyrzyc do restauracji "Biały Bawół" - zawrócenie i powrót drogą wojewódzką nr 119 i 120 przez Stare Czarnowo do Żelisławca