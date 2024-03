Protest rolników w Szczecinie. Kilkadziesiąt ciągników na Wałach Chrobrego [ZDJĘCIA]

- To protest pokojowy - zaznaczył na wstępie środowej blokady przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie Edward Kosmal, z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”. - Naszym celem jest poinformowanie mieszkańców miast o co walczymy. Nie chcemy blokować ulic ani dróg. Dlatego wprowadzamy ruch wahadłowy. Chcemy, aby wszyscy dowiedzieli się o tym, że my po prostu bronimy własnych gospodarstw, bronimy własnej ziemi.

Podkreślał, że ten protest nie ma „barw partyjnych, organizacyjnych”, bo wszystkie organizacje rolnicze walczą o to samo.

- Od początku kłopotów rolników byliśmy razem - mówił z kolei Mieczysław Jurek, szef „Solidarności” Pomorza Zachodniego, który przyszedł pod urząd wraz z kilkudziesięcioma związkowcami. - Dziś też my „Solidarność” robotnicza jesteśmy razem z „Solidarnością” rolniczą.

Mówił także, że sprawa Zielonego Ładu, to zarówno sprawa rolników jak i robotników. - Bo jeśli ktoś uważa, że jego to nie dotyczy, że sprawa Zielonego Ładu go ominie, to się mylił - podkreślał.

Zaznaczył również, że "Solidarność" pracownicza już w Warszawie dogadała się z „Solidarnością” rolniczą i postanowiła o wspólnym proteście.