Parlamentarzyści w Szczecinie dostali od rolników żółte kartki. "Dajemy dwa tygodnie" [ZDJĘCIA]

- Ta „żółta kartka” to nasze ostrzeżenie - mówi Stanisław Barna, który organizował przyjazd do Szczecina przedstawicieli rolników z zachodniopomorskiego. - Umówiliśmy się, że dajemy parlamentarzystom i rządowi dwa tygodnie, aby rozwiązali nasze problemy. Za dwa tygodnie przyjdziemy z innymi „rolnymi” prezentami - dodaje Barna i tłumaczy, że nie będą to „miłe prezenty”.