Zwyciężyć na urodziny. Pogoń Szczecin gości w sobotę Piasta Gliwice

Nie można powiedzieć, by dwa najbliższe spotkania ligowe Pogoni (w sobotę z Piastem Gliwice, 26 kwietnia w Białymstoku) były przygotowaniem do najważniejszego pojedynku Portowców w ostatniej dekadzie. Ale niewątpliwie myśli kibiców krążą już bardzo intensywnie wokół 2 maja i meczu na PGE Narodowym, w którym Pogoń zmierzy się z Wisłą Kraków. Stawką będzie Puchar Polski. Zanim to jednak nastąpi, Pogoń czekają dwa trudne starcia.

Piast nie ma za sobą udanego sezonu. Ma tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową i nie może być pewny przyszłości w PKO Ekstraklasie w nowym sezonie. W rundzie wiosennej ekipa trenera Aleksandara Vukovicia przegrała aż sześć ligowych spotkań. Dobrnęła co prawda do półfinału PP, ale tam odpadła po meczu z Wisłą Kraków (1:2).

Tymczasem Pogoń, ze stratą pięciu punktów do lidera z Białegostoku, nadal ma szanse na mistrzostwo, a już na pewno na kolejny medal w Ekstraklasie. Ostatnia wysoka wygrana podziałała na zespół, ale również na kibiców. Na meczu z Piastem będzie komplet publiczności. Pogoń do spotkania przystąpi bez kontuzjowanego Rafała Kurzawy, reszta zawodników jest do dyspozycji trenera Jensa Gustafssona. Nikt z Portowców nie jest też zagrożony pauzą za żółte kartki. Z kolei w Piaście pod znakiem zapytania jest występ Fabiana Piaseckiego, który w ostatniej kolejce doznał kontuzji.