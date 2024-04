Kandydaci PSL podsumowali kampanię wyborczą w naszym regionie

- Takiej kampanii samorządowej w wykonaniu Trzeciej Drogi w naszym województwie dawno nie było. Zaistnieliśmy w miejscach, w których do tej pory nas nie było. Wystawiliśmy pełne listy we wszystkich powiatach. W 113 gminach województwa zachodniopomorskiego Trzecia Droga wystawiła swoich kandydatów do gminy i to jest największy przejaw naszej aktywności. To jest potwierdzenie faktu, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią samorządową, czyli blisko spraw, które na co dzień są dla lokalnych społeczności najważniejsze - mówi poseł Jarosław Rzepa, szef zachodniopomorskiego PSL.