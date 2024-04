Zbigniew Bogucki: "TAK" dla taniej benzyny i mniejszych korków w Szczecinie

Kolejne, przedostatnie już, spotkanie przedwyborcze kandydata na prezydenta, Zbigniewa Boguckiego, poświęcone było komunikacji w mieście. Na konferencji zorganizowanej w siedzibie PiS przedstawił (tradycyjnie) siedem "konkretów" poświęconych właśnie temu zagadnieniu. Najważniejsze? Tanie paliwo w miejskich stacja benzynowych.

Bogucki chce również, by Szczecin stał się miastem bezpiecznym.

- By w mieście nie dochodziło do wypadków śmiertelnych - podkreśla kandydat na prezydenta miasta. - Statystyki wskazują, że z roku na rok jest pod tym względem lepiej, ale my mamy wizję ZERO w ruchu drogowym. Bo każda śmierć użytkownika dróg jest o tę jedną za dużo.