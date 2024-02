PiS przedstawił liderów list wyborczych do Sejmiku województwa zachodniopomorskiego

Drugi okręg wyborczy do Sejmiku obejmuje część północną województwa, czyli m.in. Świnoujście, powiat kamieński goleniowski i łobeski. Liderem tego okręgu z ramienia PiS będzie Leszek Dobrzyński (były poseł).

W sobotę (10 lutego), Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoich liderów, numery jeden i dwa na listach wyborczych do Sejmiku, z okręgów znajdujących się w zachodniej części województwa (kandydaci ze wschodniej części regionu zaprezentują się pod koniec miesiąca w Koszalinie). Na konferencji prasowej w siedzibie PiS przy ul. Mickiewicza w Szczecinie przedstawił ich poseł Paweł Szefernaker. Pierwszy okręg wyborczy obejmuje Szczecin i Police. Listy wyborcze z tego okręgu otwierać będą doświadczeni politycy: Agnieszka Kurzawa i Rafał Niburski.

Do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego kandydaci będą startować w pięciu okręgach. Trzy z nich znajdują się w części szczecińskiej, dwa w części koszalińskiej.

Obecny na konferencji Zbigniew Bogucki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Szczecina, zwrócił uwagę swoim kolegom startującym do Sejmiku na trzy najważniejsze obszary działalności samorządu województwa.

- Jako wieloletni parlamentarzysta, osoba z ogromnym doświadczeniem, będzie dla nas niebywałym wsparciem - zapewnił Paweł Szefernaker. - To właśnie w tej części województwa zdobywał głosy poparcia kandydując do Sejmu RP. Numerem dwa na tej liście będzie Mateusz Wagemann (były wicewojewoda).

- To są drogi wojewódzkie, ochrona zdrowia i ochrona środowiska - wymienił. - Na nie radni co roku przydzielają najwięcej funduszy z Unii Europejskiej.

Poseł podkreślił, że w naszym województwie jest silna potrzeba zmian. Odniósł się też do deklaracji prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka, który postanowił po raz kolejny ubiegać się o fotel prezydencki.

- Cieszę się, że mam rywala - przyznał. - Tylko trochę mnie dziwi postawa kolegów z Platformy Obywatelskiej, którzy nie wystawili swojego kandydata. Zawsze przecież takiego mieli. Najwidoczniej są trochę przestraszeni.

Liderzy okręgów są politykami powszechnie w Zachodniopomorskiem znani. Najwięcej uwagi skupiła więc na sobie radna powiatu gryfińskiego Joanna Kostrzewa.

- Dlatego się przedstawię. Jestem lekarzem pediatrą. Pracuję w przychodni "Chrobry" w Gryfinie. Kiedy zostanę radną Sejmiku zamierzam współpracować ze wszystkimi burmistrzami i naszym gryfińskim starostą. W przyszłości przede wszystkim chciałabym działać na rzecz mojego środowiska, szpitala, rehabilitacji. Spróbuję wspomóc szpitale powiatowe, bo mają problemy, również finansowe, co grozi zapaścią.

Przypomnijmy, że tydzień temu PiS przedstawił swojego kandydata na prezydenta Szczecina - jest nim poseł Zbigniew Bogucki. Jak zapewnili politycy PiS, pod koniec miesiąca poznamy kolejne osoby, które z list Zjednoczonej Prawicy (startować będą z dalszych miejsc) będą się ubiegać się o mandat radnego Sejmiku.