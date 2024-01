Prawo stoi po stronie dewelopera. Protesty mieszkańców ulic Szymanowskiego i Herbowej na nic się nie zdały

Chodzi nawet nie o trawnik, a raczej o trawniczek. Przez lata zarośnięty, na którym do minionego poniedziałku rosły piękne drzewa. Pół roku temu mieszkańcy budynków przy ul. Szymanowskiego 18, a także ul. Herbowej, dowiedzieli się, że nie będą już mieli pasa zieleni przed oknami, bo nowy właściciel działki (działka nr 79/5 - obręb 1022 Szczecin-Śródmieście), Modehpolmo, chce postawić tam budynek wielorodzinny z garażem podziemnym i dyskontem. Z drugiej strony istniejących budynków ma być parking.

- Inwestor przedstawił niezbędne dokumenty, uzupełnił projekt budowlany i złożył wyjaśnienia w zakresie rozwiązań projektowych - informuje Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa wojewody. - W związku z tym brak było podstaw do uchylenia decyzji prezydenta Szczecina zatwierdzającej projekt inwestycji.

To kolejny protest mieszkańców domów z ulicy Szymanowskiego i kilku sąsiednich ulic. Ostatni odbył się latem ubiegłego roku pod gmachem Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy nie chcą, aby przed ich domami…

Od razu dodają, że nie tylko wspomniane „talerze” ich niepokoją. Większym problemem są ciasnota, brak światła, zwężenie chodników, brak swobodnego dojścia do ich klatek schodowych, brak miejsca na śmietniki, brak pasa zieleni.

- Jak ten nowy budynek powstanie, to pewnie będziemy mogli nowym sąsiadom zaglądać do talerzy - mówią mieszkańcy budynków przy ul. Szymanowskiego, sugerując, że odległość między budynkami jest zbyt mała.

- Podobno wyjazd z podziemnego parkingu ma być właśnie w miejscu tych drzew - mówi i na samą myśl o tym ma oczy pełne łez.

- A na parterze nowego bloku Modehpolmo chce nam zafundować sklep Netto - opowiada jej sąsiadka i rozkłada bezradnie ręce, bo teren tuż przy Jasnych Błoniach stanie się miejscem hałaśliwym, pełnym parkujących samochodów klientów dyskontu.

W piątek, na kilka godzin przed podpisaniem decyzji przez wojewodę, mieszkańcy ul. Szymanowskiego zorganizowali kolejny protest. Wcześniej napisali petycję do Rady Miasta, w której wskazywali, że „projekty inwestora są totalnym nieposzanowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz jakości życia obecnych mieszkańców”, a co więcej, że „mieszkańcy zostali w nieprzyzwoity sposób pozbawieni praw do terenów przyległych ich blokom”.

- Mamy sporo zastrzeżeń do planów dewelopera - mówił nam Zbigniew Dunikowski, zaraz po ich ujawnieniu prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście, która zarządza budynkami przy ul. Szymanowskiego i Herbowej. Zarzeka się, że od 1999 roku spółdzielnia namawiała miasto do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego spornej działki. - Chcieliśmy, aby była terenem zielonym i aby tak została zapisana w planie zagospodarowania przestrzennego miasta - podkreślał.