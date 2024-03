Wandale już byli na Modrej i Koralowej. Za uszkodzenia zapłacimy wszyscy [ZDJĘCIA]

Chodzi o przebudowę ulicy Modrej i Koralowej. Od kilku miesięcy ta część Bezrzecza nie jest już placem budowy. Roboty zakończono, wykonawca zszedł z placu budowy, infrastruktura została przekazana w pełni do użytkowania.

Na prośbę Generalnego Wykonawcy, którym był Strabag odbył się przegląd terenu, który objęty był robotami. W efekcie wizyty, miejscy urzędnicy nie kryją oburzenia. I wcale nie chodzi o usterki techniczne, a o... zachowanie niektórych mieszkańców. Stąd tak ostra reakcja.

- Przegląd inwestycji po zrealizowaniu wszystkich robót i oddaniu do użytkowania to jeden z elementów nadzoru inwestorskiego. Zwykła konieczność, czasami jednak przynosząca na usta wiele niecenzuralnych słów. Choć minęło niewiele czasu, to wiele z elementów nowej ulicy jest już w stanie odbiegającym daleko od dobrego stanu - tłumaczy Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich.