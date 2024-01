"Stop Patodeweloperce!" Protest mieszkańców ulic Szymanowskiego i Herbowej w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Czy coś się zmieniło ze strony dewelopera - nie wiadomo, bo sekretarka w biurze dewelopera grzecznie odsyła na rozmowę za jakiś czas, bo prezes jest teraz na urlopie. - A my nie wiemy, co prezes chce powiedzieć - zdradza tylko.

A chodzi o działki (nr 79/5 - obręb 1022 Szczecin - Śródmieście), na których deweloper Modehpolmo chce postawić obiekt handlowo-usługowo-mieszkalny. Ma to być budynek dwupiętrowy z zagospodarowanym poddaszem, gdzie na parterze ma być 500 m kw. powierzchni usługowej, a na pozostałej części (ok. 820 m kw.) ma powstać około 20 mieszkań. Takie były pierwotne plany.

Kością niezgody jest przede wszystkim bliskość istniejących budynków w stosunku do mającej powstać zabudowy. Odległość jednego budynku od drugiego to ma być zaledwie 6,5 lub 8 metrów. Ten nowy budynek ma bowiem powstać na zieleńcu frontalnym od ulicy Szymanowskiego.

- Boimy się, że sąsiedzi z nowego budynku będą nam przez okna zaglądali do talerzy podczas obiadu - mówią protestujący mieszkańcy.

Nie wiadomo też co z terenami przyległymi do istniejących już bloków. Mieszkańcy boją się, że nie będą posiadali nawet prawa do korzystania z chodników doprowadzających do klatek schodowych czy wiaty śmietnikowej, bo to wszystko jest obecnie własnością inwestora. Do tego deweloper zaplanował podziemny i naziemny parking, który zniwelowałby zupełnie skwerek zieleni między dwoma budynkami przy ul. Szymanowskiego.