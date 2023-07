Mieszkańcy bloków przy ulicy Szymanowskiego i Herbowej w Szczecinie nie chcą, aby sąsiedzi zaglądali im do talerza albo do sypialni [WIDEO]

I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że odległość jednego budynku od drugiego, choć pewnie zgodna z prawem, będzie pozwalała sąsiadom zaglądać sobie nawzajem do talerzy.

To nawet nie trawnik, raczej trawniczek. Dziś zarośnięty, bo od dwóch lat zaniedbany. Całkiem niedawno mieszkańcy budynków przy ul. Szymanowskiego 18, a także ul. Herbowej, dowiedzieli się, że nie będą już mieli tego pasa zieleni, o który wcześniej dbali, bo nowy właściciel działki (działka nr 79/5 - obręb 1022 Szczecin — Śródmieście), deweloper Modehpolmo chce tam postawić obiekt handlowo-usługowo-mieszkalny.

Ale też od razu dodają, że nie tylko wspomniane talerze ich niepokoją. Większym problemem są ciasnota, brak światła, zwężenie chodników, brak swobodnego dojścia do ich klatek schodowych, brak miejsca na śmietniki.

- Tym bardziej, że z tego co wiemy, klatka schodowa i balkony wystawałaby poza fasadę — mówią lokatorzy.

Dodaje przy tym, że z tego co ona wie, inwestor planuje budowę parkingu na terenie zieleńca pomiędzy istniejącą zabudową (ul. Szymanowskiego 18a-c oraz ul. Herbową 29-31), bezpośrednio pod ich oknami.

- A gdzie trawniki, drzewa, krzewy, z których słynie Szczecin? - pyta retorycznie.

W petycji do Rady Miasta Szczecin mieszkańcy wskazują, że „projekty inwestora są totalnym nieposzanowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz jakości życia obecnych mieszkańców”, a co więcej, że „mieszkańcy zostali w nieprzyzwoity sposób pozbawieni praw do terenów przyległych ich blokom”.

- Mamy sporo zastrzeżeń do planów dewelopera — mówi Zbigniew Dunikowski, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście, która zarządza budynkami przy ul. Szymanowskiego i Herbowej.

- W tej sprawie będziemy interweniowali u wojewody.

Prezes wyjaśnia też, że od 1999 roku spółdzielnia namawia miasto do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego spornej działki, aby stała się ona terenem zielonym.